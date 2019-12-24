'Gözü' pahasına savunmuştu! İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Libya mücadelesi! 24.12.2019 13:46

Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşma Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirdi. Anlaşmanın ardından “Türkiye libya’ya asker gönderecek mi?” tartışması alevlendi. Muhalefet “Libya’da ne işimiz var?” derken tarihi kayıtlarımız muhalefetin Libya çıkışına gereken cevabı verir nitelikte! Peki Libya’nın Türkiye için önemi ne? İşte tarihi Libya gerçekleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Libya mücadelesi.

Başkan Erdoğan "Libya'da ne işimiz var?" diyen CHP heyetine Atatürk üzerinden yanıt verdi. "Libya'ya askeri desteğin boyutunu arttıracağız" diyen Erdoğan, Atatürk'ün Libya'da görev yaptığı günleri hatırlatarak "Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da ne işi vardı?" dedi.



A HABER'DEN ÇARPICI ANALİZ!

Peki Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Libya'da ne için mücadele etti? A Haber, Libya'nın tarihimiz için önemini ve Atatürk'ün Libya mücadelesini ele alan harika bir analize imza attı. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Libya günleri.