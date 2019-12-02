Göçmenlere Yunan zulmü! Demirle dövüp ellerini kestiler 02.12.2019 17:12

Yunan hudut askerlerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenler tedavi edildi. İran uyruklu Balen Muhammed Zilan, "Yunanistan'da bizi dövdüler. Ellerimi bıçakla kestiler. Yaralı halde geri gönderdiler. Türkiye bize yardım etti, tedavimi yaptılar. Türkiye çok iyi, merhametli, teşekkür ederim" dedi.