Göçmenler Avrupa yolunda! Sınıra gidebilmek için birbirlerini ezdiler 28.02.2020 18:36

Türkiye'nin İdlib'deki gelişmeler sonrası Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere sınır kapılarını açması sonrası binlerce mülteci sınıra akın etti. Türkiye'nin birçok bölgesinde mültecilerin sınıra taşınması için otobüsler kaldırıldı. Göçmenler otobüslere binmek için adeta birbirlerini ezdi.

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin düzenlediği saldırılar sonucunda 33 askerimizin şehit düşmesi üzerine Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri engellememe kararı aldı. Haberi duyan göçmenler, Yunanistan'a ve Bulgaristan'a gidebilmek için Türkiye sınırına akın etti.

MÜLTECİLER SINIRA AKIN ETTİ

Sınırın farklı noktalarından gelen görüntülerde Suriyeli mülteciler, Avrupa'ya ulaşabilmek için sınırın farklı noktalarından kaçak yollarla Yunanistan'a giriş yaptı.

Bunun son örneklerin biri de Meriç Nehri üzerinde yaşandı. Bulgaristan'da doğarak Türkiye'ye giren ve Edirne üzerinden Ege Denizi'ne dökülen Meriç Nehri, Yunanistan ile Türkiye sınırının bir kısmını oluşturuyor.

NEHRİ YÜZEREK GEÇTİLER

Sınırın öte tarafına geçmek isteyen mülteciler, nehri yüzerek geçti. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

İZDİHAM ÇIKTI

Öte yandan hareketliliğin yaşandığı bir diğer yer ise İstanbul oldu. İstanbul'daki düzensiz göçmenler, Avrupa'ya geçmek amacıyla Vatan Caddesi'nde toplandı.

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenler, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye gitmek üzere otobüslere binerek hareket etti.

Göçmenlerin otobüslere binişi sırasında büyük izdiham yaşandı.