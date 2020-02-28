İdlib'de kalleş saldırı! Rusya'nın saldırıdan haberi var mıydı? 28.02.2020 18:30

Katil Esad’ın İdlib’de Türk askerine yaptığı kalleş saldırı sonucu 33 şehit verdik. Rusya ‘Türk askerlerini biz vurmadık’ açıklaması yaparken aynı zamanda Türk askerlerine skandal ifadeler kullandı. Rusya’nın bu açıklamalarının ardından A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Metin Aksoy “Türk askerlerine yapılan bu saldırının Rusya’nın denetimi dışında olduğunu söylemek mümkün değildir. Rusya’nın bilgisi dışında bu saldırılar gerçekleşemez” ifadelerini kullandı.

Katil Esad'ın İdlib'de Türk askerine yaptığı kalleş saldırı sonucu 33 şehit verdik. Rusya 'Türk askerlerini biz vurmadık' açıklaması yaparken aynı zamanda Türk askerlerine skandal ifadeler kullandı. Rusya'nın bu açıklamalarının ardından A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Metin Aksoy "Türk askerlerine yapılan bu saldırının Rusya'nın denetimi dışında olduğunu söylemek mümkün değildir. Rusya'nın bilgisi dışında bu saldırılar gerçekleşemez" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE NATO'DAN ÖDÜNÇ DEĞİL, HAKKINI İSTEMEKTEDİR"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Metin Aksoy: "Türk askerlerine yapılan bu saldırının Rusya'nın denetimi dışında olduğunu söylemek mümkün değildir. Rusya'nın bilgisi dışında bu saldırılar gerçekleşemez. Bu nedenle Rusya bir adım atacaksa öncelikle sivillerin ölümünü engelleyerek bu adımı atmalıdır. Türkiye sahada kendi göbeğini kendisi kesmekle yükümlü duruma itilmiştir. Türk askeri de bunun karada gerekliliğini yapmak için oradadır. Bugün itibariyle NATO'nun ve AB üyesi ülkelerin bölgede tamamen sorunu çözmek yerine bir anlamda bataklığa su taşıdığını görüyoruz. NATO Türkiye'nin yanında yer almayacaksa bu paktın sorgulanması gerekir." dedi.

Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt: "Batının Türkiye ile ilgili hep söylem bazında faaliyetleri var fakat eyleme bakıldığı zaman hiçbir durum görmedik. Bizler NATO'dan ödünç bir şey değil hakkımızı istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, NATO'nun üyesi olarak en büyük yükü çekmektedir. Afganistan'da NATO varlığını sürdürüyorsa Türkiye'nin sayesindedir. Türkiye'nin NATO'dan herhangi bir isteği yoktur. Türkiye burada aciz değildir ve kendi göbeğini kendisi kesecektir." şeklinde konuştu.

"RUSYA'NIN SALDIRIDAN BİLGİSİ OLMADIĞINI SÖYLEMESİ İNANDIRICI DEĞİLDİR."

SDE Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Emekli Albay Mithat Işık, Türkiye'nin Ortadoğu'nun en güçlü devletlerinden biri olduğunu vurgulayarak; "Gerekli cevaplar ilgili ülkenin güvenlik birimlerine verilmiştir. Rusya ne zamana kadar Esad'ın arkasında duracak? Türkiye gibi güçlü bir devlet ile iş birliği içerisinde olmak Rusya'nın da lehine olan bir şeydir ki Rusya zaten bu saldırıdan kendilerinin bilgisi olmadığını söylese de bu pek inandırıcı değildir. Rusya'nın önce attığı imzanın arkasında durması gerekirdi. Millet olarak şunu bilmeliyiz ki sıkıntılı günler yaşıyoruz lakin Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Bu tür olayları karşılayacak durumdadır ve karşılamıştır. Dün saat 16:00'dan itibaren TSK'nin bölgede yapmış olduğu çok etkili operasyonlar olmuştur. Millet olarak birlik içerisinde durmamız gerekmektedir. Türkiye kendi göbeğini kendi kesecektir. Devletimiz buradaki mazlum insanları Esad rejiminden kurtaracak olan tek ülkedir." şeklinde ifade etti.