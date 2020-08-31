Gece kulübü yapmışlardı! İstanbul Barosu’nun rezaletinden çarpıcı detaylar

31.08.2020 16:15

Avukatların parasıyla sosyal tesis yapılması için 10 milyon 836 liraya satın alınan yeri gece kulübüne kiralayan İstanbul Barosu’nun rezaleti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Baronun muhteşem Boğaz manzaralı Beşiktaş’taki mekanı bir işletmeye 25 bin lira gibi komik bir tutara kiraya verdiği, mekanın alkol servisi izni olmamasına rağmen içki sattığı saptandı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi...

Avukatların parasıyla sosyal tesis yapılması için 10 milyon 836 liraya satın alınan yeri gece kulübüne kiralayan İstanbul Barosu'nun rezaleti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

10 MİLYON 836 BİN LİRA

Tesis'in Beşiktaş Balmumcu'da boğaz manzaralı muhteşem bir konumda olduğu, 898 metrekare üzerine kurulu olduğu öğrenildi. Taşınmazın, İstanbul Barosu Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda Ekim 2012'de Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu (SYDF) bütçesi kullanılarak Türkiye Barolar Birliği tarafından satın alındığı, satın alma bedelinin 10 milyon 836 bin lira olduğu belirlendi.

7 YIL BOYUNCA MÜHÜRLÜ KALDI

Taşınmazın 25 Ocak 2013 İstanbul Barosu'na tahsis edildiği, tahsis ardından İstanbul Barosu'nun tadilata başladığı ve inşaatın 7 yıl boyunca sürerek mekanın mühürlü kaldığı öğrenildi.

PROTOKOLE AYKIRI

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir işletmeye kiralanarak açılan yerin tahsis amacı ilgili protokole göre, avukatların yardımlaşmasını ve dayanışmasını temin ediyor. Taşınmazın SYDF bütçesinden satın alındığı için başka amaçla kullanılması kesinlikle yasak...

25 BİN LİRA KİRA

Bu konuyla ilgili Türkiye Barolar Birliği'ne verilen bir bilgi veya alınan bir iznin olmadığı, taşınmazın bir gece kulübüne kiralandığı ve aylık 25 bin lira kira ödediği ileri sürüldü. Aynı mekanın civarındaki küçük meskenlerin bile 10 bin liradan aşağı kiralanmadığı düşünüldüğünde 25 bin gibi bir bedel böyle bir yer için komik karşılanıyor.

"YENİ NESİL MEYHANE"

Mekan, hiçbir şekilde bütün olarak, gelir getirmek amaçlı bir işletmeciye kiralanamaz hükmü çiğnenmiş. Avukatlara kütüphane, okuma alanı, konferans yeri vs olabilen yer gece kulübü, bar, meyhane olamaz… Oysaki İstanbul Barosu'nun kiraladığı işletmeci Paye By Bhava, burayı yeni nesil meyhane olarak tanıtması dikkat çekiyor.

Ayrıca, mekanın içki ruhsatının olmadığı, buna rağmen içki sattığı da iddialar arasında… Kiralamanın kesinlikle kanuna ve TBB ile Baro arasındaki tahsis protokolüne aykırı olduğu anlaşılıyor.

TBB, bu kiralamaya ilişkin yönetim kurulu kararını, eksper değerlendirmesini, kira sözleşmesini istedi. Baro gönderemedi. Büyük ihtimalle yönetim kurulu kararı alınmamış. Bu sebeple İstanbul'un iki yönetim kurulu üyesi yönetimden istifa ettiği de konuşulanlar arasında…

İstanbul Barosu'nun kullanımında bulunan Boğaz manzaralı tesisle ilgili, Beşiktaş Belediyesi'nin 'kapatma uyarısında' bulunduğu ortaya çıkmıştı. Lokanta olarak işletme izni olan tesiste alkollü içki satışı yapıldığı belirlenince belediye ekipleri harekete geçmişti. Türkiye Barolar Birliği de İstanbul Barosu'na gönderdiği yazıda tesis için 'Amacının dışında kullanılıyor' uyarısında bulunmuştu.

Sabah/ Sema Alim Dalgıç