Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama yaşandı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.

BOMBAYI KİM BIRAKTI?

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sabah erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



Olayı anlatan esnaf İbrahim Dönmez, "Sabah 5.30 civarında ben fırında malzemeleri pişiriyordum bir patlama oldu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Karşı çay ocağından arkadaşlar çıktı" ifadelerini kullandı.

Patlamada binanın dış cephesinde hasar oluşurken, can kaybı ve yaralı bulunmadığı belirlenirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti.

*İşte patlama anının görüntüsü

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan TÜGVA şubesi önünde bir patlama ihbarı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

TÜGVA'DAN İLK AÇIKLAMA

Bombalı saldırı sonrası TÜGVA sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliğimize yapılan bombalı saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Emniyet güçleri saldırı hakkında geniş kapsamlı soruşturma yürütmektedir." ifadeleri kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU VE CHP MEDYASI HEDEF GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yandaşı medya geçtiğimiz aylarda TÜGVA'ya karalama kampanyası başlatmıştı. FETÖ'cülerle birlikte planlanan operasyonda oluşturulan sahte ve tahrif edilmiş belgelerle TÜGVA'ya karşı başlatılan provokatif kampanya ile çeşitli iftiralar atılmış ve özellikle CHP medyası ve sosyal medya trolleri üzerinden saldırıya geçilmişti.

Twitter'da Metin Cihan adını kullanan Cihan Yücel tarafından paylaşılan sahte belgelerle TÜGVA hedef alındı. Belgeleri Ramazan Aydoğdu isimli şahsın paylaştığı tespiti sonrası şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemede provokasyonda FETÖ üyelerinin de parmağı olduğu tespit edildi.

CHP KIŞKIRTTI TERÖRİSTLER DEVREDE

CHP'li isimlerin kışkırtması sonucu sistematik bir saldırı ile hedef alınan TÜGVA'ya sosyal medya üzerinden başlatılan linç kampanyası sırasında "TÜGVA binalarının bombalanması" da dahil olmak üzere birçok tehdit mesajı atıldı. Dernek yöneticileri de hedef alınarak ölüm tehditleri yapılırken, TÜGVA binasının yanında bu sabah yaşanan bombalı saldırı CHP'nin derneği hedef göstermesini bir kez daha akıllara getirdi.