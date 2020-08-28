İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ebru Timtik'in posterini asan İstanbul Barosu'na: Yazıklar olsun!

28.08.2020 23:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dereli İlçe Jandarma Komutanlığından video konferans yoluyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik, yurt içi terörist sayısı 400 seviyesinde" açıklamasında bulundu. İstanbul Barosu'na da tepki gösteren Bakan Soylu, "Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosuna asanların bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. İstanbul Barosuna da yazıklar olsun, İstanbul Barosunun yöneticilerine de yazıklar olsun" ifadeleriyle yüklendi.