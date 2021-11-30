Gaziantep'te babadan bebeğe kan donduran işkence! Gaziantep Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi

Son dakika haberi... Gaziantep'te çekilen bir görüntü sosyal medya infial yarattı. 3 aylık bir bebeğin babası tarafından öldüresiye dövüldüğü anlar bir başkası tarafından anbean kaydedildi. Gaziantep Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında "29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır." denildi.