Haberler Video Gaziantep'e şehit ateşi düştü! İdlib şehidi Uğur Kurt'un şehadet haberi ailesine ulaştı
Gaziantep'e şehit ateşi düştü! İdlib şehidi Uğur Kurt'un şehadet haberi ailesine ulaştı

Gaziantep'e şehit ateşi düştü! İdlib şehidi Uğur Kurt'un şehadet haberi ailesine ulaştı

03.02.2020 17:10

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda 6 asker şehit oldu. Gaziantepli olan şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt 25 yaşındaydı. Şehidin merkez Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü. Baba Abdurrahman Kurt ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti. Şehit Uğur Kurt'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.


26 yaşında evli ve 2 çocuk babası olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Kurt'un 3 yıl önce göreve başladığı ve geçici görevle Suriye'ye gittiği öğrenilirken, şehidin Gaziantep Şahinbey ilçesi Mimar Sinan mahallesi 136 nolu sokakta bulunan baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Uğur Kurt'un 4'ü kız ve 2 erkek olmak üzere 6 kardeş oldukları öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları