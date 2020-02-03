Gaziantep'e şehit ateşi düştü! İdlib şehidi Uğur Kurt'un şehadet haberi ailesine ulaştı 03.02.2020 17:10

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda 6 asker şehit oldu. Gaziantepli olan şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt 25 yaşındaydı. Şehidin merkez Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü. Baba Abdurrahman Kurt ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti. Şehit Uğur Kurt'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

26 yaşında evli ve 2 çocuk babası olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Kurt'un 3 yıl önce göreve başladığı ve geçici görevle Suriye'ye gittiği öğrenilirken, şehidin Gaziantep Şahinbey ilçesi Mimar Sinan mahallesi 136 nolu sokakta bulunan baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Uğur Kurt'un 4'ü kız ve 2 erkek olmak üzere 6 kardeş oldukları öğrenildi.