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Gaziantep Kaza Son Dakika: İşçi servisi ile tır çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı!
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Gaziantep Kaza Son Dakika: İşçi servisi ile tır çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı!

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 11:50

Gaziantep-Nurdağı yolunda işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 15 yaşındaki Mehmet Çelik ve 18 yaşındaki Ümit Karaçalıoğlu hayatını kaybetti. 1’i ağır 7 kişi yaralanırken, kazaya yoldaki buzlanmanın neden olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. | Gaziantep son dakika trafik kazası haberi...

Gaziantep'te işçi servisi ile tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep-Nurdağı yolu Şehitkamil ilçesi Acaroba Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı'ndan Gaziantep istikametine giden Cuma A. idaresindeki 27 B 0500 plakalı inşaat işçilerini taşıyan servis, yoldaki buzlanma sebebiyle kontrolden çıkaran Gaziantep'ten Nurdağı istikametine ilerleyen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

2 genç öldü, 1'i ağır 7 kişi yaralandı
Çarpmanın etkisiyle savrulan işçi servisinde akraba oldukları öğrenilen inşaat işçisi 15 yaşındaki Mehmet Çelik ve 18 yaşındaki Ümit Karaçalıoğlu hayatını kaybederken 1'i ağır 7 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırırken hayatını kaybeden ve akraba olduğu öğrenilen gençlerin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazeler yakınlarına teslim edildi
Hayatını kaybeden inşaat işçisi akraba gençlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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