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Galata Kulesi intihar son dakika! 18 yaşındaki Osman Demir seyir terasından atlayarak hayatını kaybetti

Galata Kulesi intihar son dakika! 18 yaşındaki Osman Demir seyir terasından atlayarak hayatını kaybetti
21.06.2021 16:39
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İstanbul Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'nden atlayarak, beton zemine düşen 18 yaşındaki Osman Demir, hayatını kaybetti. Ceset hastane morguna kaldırılırken soruşturma başlatan polis olay yerinde inceleme yaptı.


Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'nden atlayarak, beton zemine düşen 18 yaşındaki Osman Demir, hayatını kaybetti. Ceset hastane morguna kaldırılırken soruşturma başlatan polis olay yerinde inceleme yaptı. Cep telefonu kamerasıyla Kule'nin görüntüsünü çeken bir vatandaş, atlamadan saniyeler önce intihar eden kişinin son anlarını tesadüfen görüntüledi.

Olay, saat 15.00 sıralarında tarihi Galata Kulesi'nde yaşandı. Kule'nin seyir terasına çıkıp bir süre etrafı izleyen Osman Demir(18) iddiaya göre bir anda kendini aşağı bıraktı. Beton zemine düşen Demir'i görenler hemen yardıma koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Demir'e uzun süre kalp masajı yaptı. Hayata döndürülemeyen Osman Demir daha sonra ambulansa alınarak hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kule'den atlayıp hayatını kaybeden Osman Demir'in ailesinin bugün polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Cep telefonu kamerasıyla Kule'nin görüntüsünü çeken bir vatandaş, atlamadan saniyeler önce intihar eden kişinin son anlarını tesadüfen görüntüledi.

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