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Fransızlardan çarpıcı iddia!

Fransızlardan çarpıcı iddia! "Esad rejimi Hafter'e paralı asker gönderdi"

08.03.2020 02:13

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazetenin askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre Esad rejimi Libya'daki silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e saflarında savaşması için paralı asker gönderdi.


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