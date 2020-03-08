Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazetenin askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre Esad rejimi Libya'daki silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e saflarında savaşması için paralı asker gönderdi.
Fransızlardan çarpıcı iddia! "Esad rejimi Hafter'e paralı asker gönderdi"08.03.2020 02:13
- Miniklerin Mehmetçik sevgisi sosyal medyaya damga vurdu
- Başkan Erdoğan’da Brüksel’e kritik ziyaret
- İdlib’de oyun içinde oyun! ABD'nin bölgedeki gerçek planı ne?
- Koronavirüs önlemi! Bakan Koca ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ödül verirken tokalaşmadı
- Hülya Koçyiğit Başkan Erdoğan'ı anlattı: Gurur duyuyor iftihar ediyorum
- Fransızlardan çarpıcı iddia! "Esad rejimi Hafter'e paralı asker gönderdi"
- Suud'da taht oyunu! Prens Selman amcası ve kuzenini tutuklattı
- Yunanistan insan haklarını hiçe sayıyor! Mültecilere ateş açtılar...
- Başkan Erdoğan yeğeni Sevde Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptı
- Vatan aşkıyla dolu bir hayat! İdlib şehidi Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in yaşam hikayesi...
- İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk oranları 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde
- Hindistan'da koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İnek dışkısında duş | Video
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.