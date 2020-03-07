Suud'da taht oyunu! Prens Selman amcası ve kuzenini tutuklattı 07.03.2020 22:25

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman siyasi rakiplerini tek tek saf dışı bırakıyor. Veliaht Prens, öz amcası Ahmet bin Abdulaziz ve eski veliaht prens Muhammed bin Nayif'i 'vatana ihanet' suçlamasıyla gözaltına aldırdı. Bu Veliaht Prens Selman'ın taht oyunlarındaki ilk vukuatı değil. 5 Kasım 2017 sabahı Muhammed bin Selman dev bir operasyonun başladığını duyurmuştu. Operasyonda 11 Suudi prensle 38 eski bakan rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla bir otele hapsedilmişti. Operasyonda gözaltına alınanlardan biri Veliaht Prens Selman'ın en önemli rakibi Prens Mukrin'di. Oğlu Mansur'sa o anlarda bir helikopterde ülkeyi terk etmek üzereydi. İşte o helikopter Yemen sınırında düştü ya da düşürüldü. Böylece Veliaht Prens Selman tahta bir adım daha yaklaştı. İşte detaylar...