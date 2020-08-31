Fransız tarihçiden Macron'a çok sert sözler!

31.08.2020 22:06

Fransız tarihçi Charles Saint Prot, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi. Macron yönetimiminin Türkiye'ye karşı olan agresif tutumunu da yorumlayan Saint Prot, "Macron konuşmayı seven bir adam. Lübnan, Libya, Yunanistan... Her yer ile ilgili konuşuyor. Ama hiçbir şey başaramıyor. Bunu değiştirmeli ve gerçekçi bir politika izlemeli. Fransa'nın tarihini daha iyi bilmeli" ifadelerini kullandı.