Fransız tarihçiden Macron'a çok sert sözler!

Fransız tarihçi Charles Saint Prot, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi. Macron yönetimiminin Türkiye'ye karşı olan agresif tutumunu da yorumlayan Saint Prot, "Macron konuşmayı seven bir adam. Lübnan, Libya, Yunanistan... Her yer ile ilgili konuşuyor. Ama hiçbir şey başaramıyor. Bunu değiştirmeli ve gerçekçi bir politika izlemeli. Fransa'nın tarihini daha iyi bilmeli" ifadelerini kullandı.
Dünya Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Fransa ve Yunanistan'ın ise provokatif adımları sürüyor. Fransız tarihçi Charles Saint Prot, yaşanan bu gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi.
"BU TÜRKİYE'NİN DAVASI"
Macron yönetimiminin Türkiye'ye karşı olan agresif tutumunu yorumlayan Saint Prot, "Uluslararası ilişkiler uzmanı olarak şunu söylemeliyim; bir ulusun kendi bölgesinde aktif bir diplomasi izlemesinden daha normal bir şey olamaz. Bu, Türkiye'nin davası. Şimdi Yunanistan ile bir problem yaşanıyor. Eğer Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog kurulursa bir çözüm bulunabilir ama başka ülkelerin müdahil olmak istediklerini biliyoruz" ifadelerini kullandı.
"MACRON BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMELİ"
Fransız tarihçi Charles Saint Prot, "Fransa, Türkiyeyi çok iyi tanıyor ve ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Türkiye ve Fransa Akdeniz'deki sorunları birlikte çözebilir. Türkiye, Fransa'nın düşmanı değil. Türkiye büyük bir güç. Akdeniz'de böyle bir güce sahip olmak iyi bir şey. Türkiye, Akdeniz'de bir yabancı değil. Türkiye bir Akdeniz ülkesi. Macron bakış açısını değiştirmeli" dedi.
"HER YER İLE İLGİLİ KONUŞUYOR AMA HİÇBİR ŞEY BAŞARAMIYOR"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşmayı seven bir adam olarak tanımlayan Fransız tarihçi, "Lübnan, Libya, Yunanistan... Her yer ile ilgili konuşuyor. Ama hiçbir şey başaramıyor. Bunu değiştirmeli ve gerçekçi bir politika izlemeli. Fransa'nın tarihini daha iyi bilmeli" şeklinde konuştu.
"AVRUPA BİRLİĞİ DİYE BİR ŞEY YOK!"
Doğu Akdeniz'de yaşanan bu süreçte Avrupa Birliği'nin takındığı tavrı yorumlayan Charles Saint Prot, "Şu konuda açık olmalıyız, Avrupa Birliği diye bir şey yok. Ne ortak bir politikamız ne de askeri gücümüz var" ifadelerini kullandı.
"FRANSA TÜRKİYE İLE ZIT DÜŞMEMELİ"
Charles Saint Prot, "Fransa, Türkiye ile sürekli olarak zıt düşmenin iyi bir şey olmadığını anlamalı. Bu iyi bir yol değil" dedi.
MACRON'UN NE YAPTIĞINI ANLAMIYORUZ!
Macron'un politikalarına anlam veremediğini söyleyen Fransız tarihçi, Türkiye'nin Akdeniz'de hiiçbir şey yapamayacağını söyleyemeyiz. Türkiye, Akdeniz'de bir güç. Biz(Fransa) Akdeniz ülkesi değiliz. Onlarla (Türkiye) ile konuşmak zorundayız. Fransa ve Türkiye arasında bir çözüm bulmalıyız. Her defasında Türkiye'yi politikalarında dolayı suçlayamayız. Bence Macron Libya'da çok kötü bir politika izliyor. Yani Macron'un ne yaptığını anlamıyoruz.