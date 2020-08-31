Başkan Erdoğan Giresun Limanı'nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu açtı

31.08.2020 21:05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda “2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de provokatif hamlelere imza atan Yunanistan'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda "2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı"nda önemli açıklamalarda bulundu.



Doğu Akdeniz'de provokatif hamlelere imza atan Yunanistan'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum."



"Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük keşif suların altının da bereketliliğini gösterdi"

HAYDUTLUĞA EYVALLAH ETMEYİZ

"Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz."



"Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez."



"Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin denizlerindeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız"

GÜZEL HABERLER ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ

"Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. İnşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz"