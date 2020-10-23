Fransız devlet televizyonu tarafsız Karabağ haberini kaldırdı

Fransa devlet televizyonu TF1’deki Azerbaycan’ın topraklarını kurtarmak için Dağlık Karabağ’da başlattığı operasyona ilişkin tarafsız haber, kısa sürede kaldırıldı. Haberde, Türk köylerinin ve şehirlerinin Ermenistan tarafından bombalandığı ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgal ettiği anlatılıyordu.

TF1'in internet sitesine dün akşam konulan ve kısa sürede kaldırılan "Dağlık Karabağ: cephe hattında röportaj" adlı yaklaşık 2 dakikalık haberde, Azerbaycan cephe hattından çekilmiş görüntüler yer alıyordu.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişini gösteren, Dağlık Karabağ'daki Ermenilerden 'ayrılıkçı' olarak bahseden haberde, Ermenistan tarafının köyleri bombalaması sonucu evlerin yıkıldığı, can kayıpları olduğu, çiftlik hayvanlarının öldüğü şeklinde detaylar bulunuyordu.

Haberi yapan gazeteciye konuşan Azerbaycanlı bir komutan, morallerinin iyi olduğunu, askeri olarak üstün olduklarını söylüyordu. Bazukalı bir asker de Ermeni tarafının silahlarını bırakıp kaçtığını belirtiyordu. Ellerinde Türk bayrağı dalgalandıran Azerbaycanlılar da verdikleri destekten dolayı Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini ifade ediyordu.

Fransa'da daha önce önde gelen bir haber sitesinde bulunan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal ettiğine dair ifadeler yer alan bir haber de yayınlandıktan kısa süre sonra kaldırılmıştı.