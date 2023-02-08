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FOX TV'nin algı operasyonu canlı yayında patladı! Önce deprem uzmanı sonra vatandaş gerekeni söyledi

FOX TV'nin algı operasyonu canlı yayında patladı! Önce deprem uzmanı sonra vatandaş gerekeni söyledi
08.02.2023 12:46

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 depremin ardından 10 ilde şiddetli yıkım meydana geldi. Afetin ilk anından itibaren devlet tüm kurumlarıyla sahada vatandaşın yardımına koşarken; fondaş medyada kirli bir algı operasyonu yürütüldü. Bölgeye ulaşan yardımlar ve arama-kurtarma ekiplerine karşın sürdürülen operasyon, anında doğrularla boşa çıkarıldı. Fox Tv'de yayına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, "Japonya'da bina yıkılmaz diye bir şey yok. Kobe depreminde 100 bin bina yıkılmıştır. Otoyollar yıkılmıştır." açıklamasıyla büyük afetlerin yıkıcılığına ilişkin bilgileri paylaştı. Bir röportaj sırasında devletin yardım götürmediği yönündeki röportaj, bir vatandaşın yalanlamasıyla apar topar bitirildi.

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