FOX TV'den İsmail Küçükkaya ve Halk TV'ye olay gönderme!

28 Şubat'tan bu yana 6 kez toplanan ancak henüz bir aday belirleyemeyen 6'lı masada Kemal Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrar ederken muhalif medya Ekrem İmamoğlucular ve Kılıçdaroğlucular olarak ikiye ayrılmıştı.

İmamoğlu, kendisini eleştiren FOX TV'ye resmen savaş açtı. Otel odalarında gizlice görüşmeler yaptığı İsmail Küçükkaya'yı Halk TV'ye aldırdı.

Küçükkaya'nın transferi için ödenen 3 milyon dolar ise İmamoğlu'nun cebinden çıktı.

FOX TV'DEN HALK TV VE KÜÇÜKKAYA'YA GÖNDERME

Uzun süre konuşulan Küçükkaya transferi hakkında FOX TV'nin nasıl bir cevap vereceği büyük merak konusu olmuştu.

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk yeni dönem yayın ilkelerini anlatırken sözlerine "Neysek oyuz" diye başlayıp "İzleyicimiz star, starımız da sıradandır" dedikten sonra yaklaşık 10 yıl boyunca görev aldığı FOX TV'den Halk TV'ye geçen İsmail Küçükkaya ile kanala göndermelerde bulundu:

"Yüksek enflasyon haberini ekrana taşıyıp da çalışanlarımızı karın tokluğuna çalıştırmayız… Olduğumuz gibi görünürüz ve göründüğümüz gibi oluruz. Ne diyorsak o. Nasıl yaşıyorsak, felsefemiz neyse içeride çalışanlarımız da odur. Bunu da buradan belirteyim."

Şentürk'ün "Yüksek enflasyon haberini ekrana taşıyıp da çalışanlarımızı karın tokluğuna çalıştırmayız…" şeklindeki ifadesi Halk TV'ye gönderme olarak algılandı.

İMAMOĞLU'NUN HALK TV OPERASYONU

Küçükkaya'nın transferinde İmamoğlu parmağı olduğunu yazan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür şu ifadeleri kullanmıştı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olacağına CHP'liler büyük oranda inanıyor. Ama ilginçtir, hâlâ CHP içinde buna inanmayan ve "o makam" için mücadele eden biri var: İBB Başkan Ekrem İmamoğlu...

İş değil tatil yaparak İstanbul'da güven kaybetmesine, bizzat genel başkanı tarafından önü kesilmesine rağmen adaylıktan vazgeçmediği söyleniyor. Buna örnek olarak da Fox TV-Halk TV arasında adı konmamış kavga veriliyor. Denilenlere göre, Erdoğan Toprak operasyonuyla Fox TV, rota değiştirip Kılıçdaroğlu'nu destekleyince, İmamoğlu da buna televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye geçişini sağlayan bir hamleyle cevap vermiş.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Küçükkaya'yla Çanakkale'deki evinde buluşmuş. Küçükkaya'nın yanında bir gazeteci daha varmış. İlk bakışta garip gelebilir ancak dün CHP'nin yayın organı Halk TV'de Deniz Baykal ve Muharrem İnce'ye operasyon çekilmişti, bugün de Kılıçdaroğlu'na çekiliyor, hiç şaşırtıcı değil.