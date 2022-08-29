Haberler Haber Videoları Müge Anlı'da ortaya çıkıyor! DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın gömüldüğü yeri ablası biliyor mu? "Çiçek sular gibi suladık" demişti

Müge Anlı'da ortaya çıkıyor! DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın gömüldüğü yeri ablası biliyor mu? "Çiçek sular gibi suladık" demişti

Müge Anlı'da ortaya çıkıyor! DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın gömüldüğü yeri ablası biliyor mu? "Çiçek sular gibi suladık" demişti
29.08.2022 13:49 - Son Güncelleme: 29.08.2022 13:49

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Müge Anlı'da ortaya çıkıyor! "Çiçek sular gibi suladık" demişti... DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın gömüldüğü yeri ablası biliyor mu? Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Hanım, 5 yıl önce darp edilip ölüme terk edilen kardeşinin ölümüyle ilgili neler saklıyor? Muammer Bey kayınvalidesi Fatma Hanım hakkında canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Muammer Bey, kayınvalidesinin ceset yeri ile ilgili bir şey anlatmadığını ama "Kardeşimi halıya sardılar, iki kişi geldi aldı götürdü" diye anlattığını, hatta o an telefonu kendisi değil annesinin açtığını "Gel kayınvaliden her şeyi itiraf edecekmiş" dediğini, sonra telefonda kendisinin konuştuğunu "Dayını Cemal öldürdü, halıya cesedi sardılar iki kişi geldi götürdü" dediğini iddia etti. İşte detaylar...

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