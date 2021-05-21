Fırtına ve sağanak yağışlar devam edecek mi? Hafta sonu bu illerde hava durumuna dikkat

Ege ve Marmara’da görülen sağanak yağış etkisini ne kadar sürdürecek? Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan, A Haber canlı yayınında hava durumuna ilişkin detayları aktardı. Yağan, "Marmara Bölgesi’ni ve Kuzey Ege Bölgesi’ni etkileyen yağışın yarın iç kesimleri ve Karadeniz Bölgesi’ni etkileyeceğini tahmin ediyoruz. Hafta sonunda yağışların Cumartesi günü Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olacağını düşünüyoruz. Yağış anında kuvvetli rüzgara dikkat çekmek istiyorum. Pazar günü de Orta Karadeniz’le Giresun çevresinde kuvvetli yağış ve rüzgar konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Pazartesi günü yağışın biraz daha ülkemizin Doğu ve Kuzey Doğu kesimlerini etkilemesini düşünüyoruz." dedi.

Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan'ın açıklamaları şöyle:



"Dün bölgemize; Kuzey Ege ve Marmara Bölgemizin pek çok yerinde turuncu uyarı vermiştik. Gereken Meteoroloji uyarılarını da yapmıştık. Bu bizim beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşti. Bununla birlikte Kuzey Ege Denizi'ne de fırtına uyarısı vermiştik. Vatandaşların uyarı ve tahminleri titizlikle takip etmesini öneriyorum. Takip edildiğinde böyle olaylarla karşılaşmayacağımızı düşünüyorum.



YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Söz konusu Marmara Bölgesi'ni ve Kuzey Ege Bölgesi'ni etkileyen yağışın yarın iç kesimleri ve Karadeniz Bölgesi'ni etkileyeceğini tahmin ediyoruz. Hafta sonunda yağışların Cumartesi günü Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olacağını düşünüyoruz. Yağış anında kuvvetli rüzgara dikkat çekmek istiyorum.



Pazar günü de Orta Karadeniz'le Giresun çevresinde kuvvetli yağış ve rüzgar konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Pazartesi günü yağışın biraz daha ülkemizin Doğu ve Kuzey Doğu kesimlerini etkilemesini düşünüyoruz."



