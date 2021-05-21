Kuzey Marmara Otoyolu hizmete açıldı! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamı, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız." dedi. Erdoğan, "Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, "Ülkelerin çoğu sadece finans sektörünü ayakta tutmaya çalışırken, biz 10 milyonlarca insanımızı doğrudan destekleyen programlarla hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık" ifadelerini kullandı.