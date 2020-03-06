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Firari hain Can Dündar itiraf etti: Devlet sırlarını yayınlayarak suç işledim

Firari hain Can Dündar itiraf etti: Devlet sırlarını yayınlayarak suç işledim

06.03.2020 10:56

Firari hain Can Dündar, ilk kez suç işlediğini kabul etti. Dündar, "Evet devlet sırlarını yayınlayarak suç işlediğimi kabul ediyorum." ifadelerini kullandı. Ülkemizde CHP dahil bazı kesimler, Dündar'ın "gazetecilik" yaptığını savunmuştu.


Firari hain Can Dündar, ilk kez suç işlediğini kabul etti. Dündar, "Evet devlet sırlarını yayınlayarak suç işlediğimi kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu ise Can Dündar'ın bu açıklamalarının ardından adeta tokat gibi sözler sarf etti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Dündar büyük tepki aldı.



CHP VE FETÖ'CÜLER EN BÜYÜK SAVUNUCUSU
Dündar'ın FETÖ destekli MİT TIR'ları ihanetini, FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen birçok isim ve ana muhalefet partisi CHP, "gazetecilik yaptı" diye savunmuştu.

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