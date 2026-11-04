UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Şanlıurfa'da cinnet geçiren genç anne ve ablasını öldürdü: 11 yaşındaki kardeşini ağır yaraladı

Şanlıurfa'da cinnet geçiren genç anne ve ablasını öldürdü: 11 yaşındaki kardeşini ağır yaraladı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Konuklu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle ailesiyle tartışmaya başlayan 22 yaşındaki Halil D., cinnet geçirerek yanındaki tabancayla annesi ve kız kardeşlerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda 25 yaşındaki abla Zeynep Demircan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 50 yaşındaki anne Huriye Çiçek ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Elif Buse Doğan'dan imaj değişikliği: Mavi lens takıp tarzını yeniledi
Elif Buse Doğan'dan imaj değişikliği: Mavi lens takıp tarzını yeniledi
Mardin Nusaybin 'de otomobil yol çalışmasındaki işçilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Mardin Nusaybin 'de otomobil yol çalışmasındaki işçilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da tüp yüklü kamyon hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Diyarbakır'da tüp yüklü kamyon hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
İstanbul'da şafak operasyonu! 64 şüpheliye gözaltı kararı
İstanbul'da şafak operasyonu! 64 şüpheliye gözaltı kararı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle