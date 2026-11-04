Şanlıurfa'da cinnet geçiren genç anne ve ablasını öldürdü: 11 yaşındaki kardeşini ağır yaraladı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Konuklu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle ailesiyle tartışmaya başlayan 22 yaşındaki Halil D., cinnet geçirerek yanındaki tabancayla annesi ve kız kardeşlerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda 25 yaşındaki abla Zeynep Demircan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 50 yaşındaki anne Huriye Çiçek ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam