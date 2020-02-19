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davasında dikkat çeken detay! Duruşma salonunda , ve yabancı ülkelerin temsilcileri var!

Gezi Parkı davasında hakkında önce tahliye edilen sonra da tekrar gözaltı kararı çıkan Kızıl Soros ’nın yargılandığı davada bir detay dikkat çekti. Duruşmayı takip etmek için gelenler arasında ve milletvekillerinin yanında 14 ülkenin temsilcilerinin de bulunması, Gezi olaylarındaki meselenin ‘sadece ağaç’ olmadığını gözler önüne serdi.

  • Güncel
  • 19.02.2020 16:20
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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 16:24
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Osman Kavala davasında dikkat çeken detay!

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı , gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın duruşmasında karar açıklanmış, sanıkların beraatına hükmedilmişti.

Dün İstanbul Silivri'de bulunan Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda görülen 'Gezi Davası'nın duruşması dikkat çekici isimlerin izlediği ortaya çıktı. Duruşmayı ve milletvekillerinin yanı sıra farklı ülkelerden 14 temsilcinin izlemesi görenleri hayrete düşürdü.

İŞTE GEZİ DAVASININ DURUŞMASINA KATILAN O İSİMLER
İsveç İstanbul Başkonsolostu Peter Ericson

Kanada İstanbul Başkonsolostu Brahim Achtoutal

İngiltere Büyük Elçiliği Ateşesi Katie Amy Lamberi

Fransa Başkonsolostu Bertrand Buchwalter

Norveç Büyükelçisi Gasanov Elnor

İsviçre İstanbul Başkonsolostu Schmid Beat Ralph

Danimarka Başkonsolostu Anette Galskot

Almanya Başkonsolostu Michael Reiffenstuel

Lümsemburg Büyükelçiliği Konsolostu B. Virginie Arslan

Belçika Büyükelçiliği Layahe Pauline Armand A.

AB Brüksel Diplomatı Jaana Temmler

İrlanda Büyükelçiliği'nden Quinn Jenny

Hollanda İstanbul Başkonsolostu Struik Sylvıa Maria Cornelia

ABD Büyükelçiliği'nden Zeman Wılliam Fine

HDP Milletvekilleri: Necdet İpekyüz, Mithat Sancar, Züleyha Gülüm, Oya Ersoy, Ahmet Şık, Ali Kenanoğlu, Garo Paylan, Musa Piroğle, Emine Beyza Üstün

CHP Milletvekilleri: Melda Onur, Kadir Gökmen Öğüt, Süleyman Bülbül, Emine Gülizar Emecan, İlhami Özcan Aygun, Turan Aydoğan, Sezgin Tanrıkulu, Canan Kaftancıoğlu, Ali Şeker, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Aykut Erdoğdu, Onursal Adıgüzel, Candan Yüceer, Gamze Akkuş İlgezdi, Burak Erbay

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