Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın duruşmasında karar açıklanmış, sanıkların beraatına hükmedilmişti.
Dün İstanbul Silivri'de bulunan Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda görülen 'Gezi Davası'nın duruşması dikkat çekici isimlerin izlediği ortaya çıktı. Duruşmayı HDP ve CHP milletvekillerinin yanı sıra farklı ülkelerden 14 temsilcinin izlemesi görenleri hayrete düşürdü.
İŞTE GEZİ DAVASININ DURUŞMASINA KATILAN O İSİMLER
İsveç İstanbul Başkonsolostu Peter Ericson
Kanada İstanbul Başkonsolostu Brahim Achtoutal
İngiltere Büyük Elçiliği Ateşesi Katie Amy Lamberi
Fransa Başkonsolostu Bertrand Buchwalter
Norveç Büyükelçisi Gasanov Elnor
İsviçre İstanbul Başkonsolostu Schmid Beat Ralph
Danimarka Başkonsolostu Anette Galskot
Almanya Başkonsolostu Michael Reiffenstuel
Lümsemburg Büyükelçiliği Konsolostu B. Virginie Arslan
Belçika Büyükelçiliği Layahe Pauline Armand A.
AB Brüksel Diplomatı Jaana Temmler
İrlanda Büyükelçiliği'nden Quinn Jenny
Hollanda İstanbul Başkonsolostu Struik Sylvıa Maria Cornelia
ABD Büyükelçiliği'nden Zeman Wılliam Fine
HDP Milletvekilleri: Necdet İpekyüz, Mithat Sancar, Züleyha Gülüm, Oya Ersoy, Ahmet Şık, Ali Kenanoğlu, Garo Paylan, Musa Piroğle, Emine Beyza Üstün
CHP Milletvekilleri: Melda Onur, Kadir Gökmen Öğüt, Süleyman Bülbül, Emine Gülizar Emecan, İlhami Özcan Aygun, Turan Aydoğan, Sezgin Tanrıkulu, Canan Kaftancıoğlu, Ali Şeker, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Aykut Erdoğdu, Onursal Adıgüzel, Candan Yüceer, Gamze Akkuş İlgezdi, Burak Erbay
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