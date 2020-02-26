CHP'nin bilirkişisi de FETÖ ile irtibatlı çıktı

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları sürerken CHP'nin bir skandalı daha patlak verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile yapmış olduğunu iddia ettiği altı ses kaydıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlattıklarını duyurdu. Raporu hazırlayan Edward J. Primeau'un ABD'de yerel, eyalet, federal mahkemelere ve FBI'a çalıştığı ortaya çıktı. Ayrıca Edward J. Primeau, FETÖ lideri Gülen'in avukatlığını üstlenen ABD'li uluslararası hukuk şirketi Steptoe & Johnson LLP ile birlikte çalışan bir isim olduğu belirlendi.







Konuyu Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesine taşıdı.

Selvi, yazısındadedi.

İşte Selvi'nin köşe yazısından çarpıcı detaylar:



"HANİ DİNLEMİŞTİK?"

17-25 Aralık operasyonunu gerçekleştiren FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10.07.2015 tarihinde yaptığı, "Recep Tayyip Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasında geçmiş konuşma kaydı ve dinlenmelerine ilişkin herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Recep Tayyip Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasında doğrudan geçen konuşma kaydı bulunmamaktadır" açıklaması üzerine, resmi internet hesabından "Hani dinlemiştik?" diye tweet atmıştı.

DİKKAT ÇEKEN İFADE: DÖNEMİN BAŞBAKANI

Yakup Saygılı'nın başında olduğu Mali Şube'nin bilgisayarlarında 17-25 Aralık fezlekesi hazırlanırken, Erdoğan için "dönemin Başbakan'ı" yazılmıştı. 17-25 Aralık operasyonuyla darbe yapıp Erdoğan'ı devirmişler de fezlekeye "dönemin Başbakan'ı" yazıyorlar... Devrik başbakan anlamında.

"KAYITLARDAN HABERİM YOK"

17-25 Aralık operasyonunu bilen firari FETÖ'cü savcı Muammer Akkaş ise FETÖ'nün yayın organı olan Millet gazetesinde 18 Mayıs 2015 günü yaptığı açıklamada, "Bu ses kaydından internette yayınlanana kadar hiç haberim olmadı. Bizim dosyamızda böyle bir kayıt yok" demişti.

Muammer Akkaş ki, adliye önünde bildiri dağıtacak kadar militan bir FETÖ'cüydü.





KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI NEYİN PEŞİNDE?

FETÖ'nün ilk beşi diyebileceğimiz Celal Kara, Muammer Akkaş ve polis şefi Yakup Saygılı, sıfırlama tapeleriyle ilgili olarak böyle bir dinleme yapılmadığını ve soruşturma dosyasında yer almadığını söylerken,

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik neden tapeler gerçek diye ortaya çıkma gereği duydu?

Hem bu sorulara yanıt bulabilmek, hem de Kılıçdaroğlu'nun bu konuya değinip değinmeyeceğini merak ettiğim için CHP grubunu izledim.

Kılıçdaroğlu değinmedi. Oysa Celal Çelik hakkında dava açılmasına neden olan süreç, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cüler tarafından yasadışı olarak üretilmiş konuşmaları Meclis kürsüsünden dinletmesiydi. Kılıçdaroğlu bu kez ses kayıtlarını dinlettirmek bir yana, hiç değinmedi bile.





HUKUK BÜROSU GÜLEN DAVASINA BAKIYOR

Celal Çelik'in bir gün önceden "Yer yerinden oynayacak" diye duyurduğu bilirkişi raporunu dikkatle inceledim. Gerçekten yeri yerinden oynatacak bir rapor hazırlamışlar. Sıfırlama tapeleri için, 17-25 Aralık'ta Erdoğan'ı devirmeyi amaçlayan FETÖ'cülerin yasadışı bir üretimi deniliyor. Bu tapelerle ilgili bilirkişi raporu aldığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, FETÖ iddiasıyla 40 yıla kadar varan hapis talebiyle yargılanıyor.

Şimdi sıkı durun.

Bilirkişi raporunun altında imzası bulunan Edward J. Primeau ile aynı davalarda birlikte hareket ettiği Prof. Al Yonovitz'in temsilci hukuk bürosu Washington DC merkezli Stepteo&Johnson. Peki, bu hukuk bürosuyla Fetullah Gülen arasında bir ilişki var mı? Var. Bu hukuk bürosu Gülen'in ABD'de çalıştığı hukuk bürosu.

GÜLEN'DEN ALSA DAHA İNANDIRICI OLURDU!

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülükle suçlanan avukatı, bula bula ABD'de Fetullah Gülen'in bürosuyla çalışan bir bilirkişiyi bulmuş. Bilirkişi yerine raporu bizzat Fetullah Gülen'den alsa daha inandırıcı olurdu. (Yazının sonu)







FBI İLE BAĞLANTILI

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin de köşesinde bahsettiği gerçek dışı raporu hazırlayan Primeau, Amerikan mahkemelerine ses adli tıp uzmanı olarak çalıştığı ve Detroit'teki FBI için ilk ses adli muayenesini yapan kişi olduğu öğrenildi. Ayrıca ABD'deki yerel, eyalet ve federal mahkemelerde ve uluslararası davalarda ses ve video adli soruşturması yapan Primeau FBI için çalışmasını sürdürüyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağı olduğu da sosyal medyadaki paylaşımla gözler önüne serildi.





54 FETÖ'CÜYLE GÖRÜŞMÜŞ

Söz konusu raporların arkasındaki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, FETÖ'den soruşturulan 54 kişiyle bağlantısı tek tek sıralandı. Örgüte yardım ve yataklıktan hakkında 40 yıla kadar hapis talep edilen Çelik'in örgüt üyeleriyle yoğun irtibatı tespit edildi.