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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 13:11 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 13:11

FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Dikkat çeken ambulans detayı

Ankara Emniyeti’ndeki üst düzey bazı müdürlerin, FETÖ’nün 17/25 taktiklerini kullanıp kumpas kurdukları belirlendi. Gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Kerem Gökay Öner itirafçı oldu. Yaşadıklarını anlattı. Kirli kumpasa ilişkin dosyada kod adı Ü-5 olan ikinci bir gizli tanığın da ifadesine ulaşıldı. Ü-5, ifadesinde Sertçelik için “Önceleri önemliydi ama Kaplan’ın talimatlarını yerine getiremeyince ağırlığı azaldı." dedi. Öte yandan Sertçelik'in Dubai'de olduğu düşünülürken, yurt dışına nasıl kaçtığına dair de yeni bilgilere ulaşıldı. Sertçelik’in İstanbul’a ambulansla götürüldüğü, daha sonra ise izini kaybettirdiği anlaşıldı. Gelen son dakika bilgisine göre; soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Böylece gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Dikkat çeken ambulans detayı
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Dikkat çeken ambulans detayı

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