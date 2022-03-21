Haberler Haber Videoları FETÖ’nün sağlık sektörü üzerinden yeni kaos planı! "Doktora şiddet" temalı kumpaslar zincirinin arkasındaki FETÖ parmağının ifşası

FETÖ’nün sağlık sektörü üzerinden yeni kaos planı! "Doktora şiddet" temalı kumpaslar zincirinin arkasındaki FETÖ parmağının ifşası

FETÖ’nün sağlık sektörü üzerinden yeni kaos planı! "Doktora şiddet" temalı kumpaslar zincirinin arkasındaki FETÖ parmağının ifşası
21.03.2022 13:23

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Türkiye günlerdir Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli 26 yaşındaki doktor Tahir Tarımer’i darp ettiği iddiasıyla açığa alınan 32 yaşındaki uzman çavuş Ali Akdağlı olayını konuştu. 14 Mart Tıp Bayramı'nda tedavi için geldiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis doktoru Tahir Tarımer'i dövdüğü iddiasıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan uzman Çavuş Ali Akdağlı, özellikle sosyal medyada FETÖ’cüler tarafından linç edildi. Ancak ortaya çıkan kamera kayıtları uzman çavuşun herhangi bir fiziksel şiddet uygulamadığını gösterirken Akdağlı görevine iade edildi. Ancak ortaya çıkan bulgular, FETÖ’nün sağlık sektörü üzerinden yeni bir kaos planı yaptığını gösterdi. İşte son günlerde doktorları kışkırtarak, sağlıkta toplumun sinir uçları ile oynayan ve hükümete karşı kışkırtmaya dönük FETÖ tezgahının detayları…

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