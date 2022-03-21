FETÖ kaosunun maşası doktor sendikaları! Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban'ın skandal sözleri sahnelenen kirli oyunu gözler önüne serdi

Son günlerde FETÖ, doktorları kışkırtarak sağlıkta toplumun sinir uçları ile oynayarak ve hükümete karşı kışkırtarak yeni bir kaos planını devreye sokmak istiyor. Son olarak 14 Mart Tıp Bayramı'nda tedavi için geldiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis doktoru Tahir Tarımer'i dövdüğü iddiasıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan uzman Çavuş Ali Akdağlı, özellikle sosyal medyada FETÖ’cüler tarafından linç edildi. Ancak ortaya çıkan kamera kayıtları uzman çavuşun herhangi bir fiziksel şiddet uygulamadığını gösterirken Akdağlı görevine iade edildi. Yaşanan bu son olay doktorlar üzerinden kurgulanmak istenen FETÖ kumpasını gözler önüne serdi. FETÖ'nün yeni girişiminin en önemli ayaklarından bir tanesi sendikalar. Doktorların haklarını savunuyor gibi görünen sendikaların özellikle FETÖ'nün cirit attığı platformlar olduğu biliniyor. Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban'a ait bir konuşmada özellikle kaos çağrısı, doktorlar üzerinden sahnelenen kirli oyunun izleri dikkat çekiyor. Öte yandan Tabip-Sen Başkanı Ahmet Erçek'in de “Biz sağlık sisteminin tekerine çomak sokacak eylemler geliştirmeliyiz.” ifadeleri kumpasın en net kanıtlarından... İşte sendikalardaki FETÖ izi ve sağlık üzerinden kurgulanan kumpas...