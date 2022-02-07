Haberler Haber Videoları FETÖ'nün ilk kalkışması: 7 Şubat MİT kumpasının üzerinden 10 geçti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama

FETÖ'nün ilk kalkışması: 7 Şubat MİT kumpasının üzerinden 10 geçti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama

FETÖ'nün ilk kalkışması: 7 Şubat MİT kumpasının üzerinden 10 geçti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama
07.02.2022 16:54

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon" olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"nın üzerinden 10 yıl geçti. AK Parti Sözcüsü Çelik, "7 Şubat’ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz. Türkiye'yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz." açıklaması yaptı. Peki ihanet sürecinde neler yaşandı? Türkiye'ye kimler kumpas kurmak istedi? Kumpas girişimi nasıl engellendi? Detaylar analiz haberde...

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