CANLI YAYIN
Oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Kartal’da 15 Ağustos’ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız (27), Kartal Soğanlık Safa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bunlar da Var

Bahçelievler'de jandarmaya silahlı saldırı
Bahçelievler'de jandarmaya silahlı saldırı
Başkan Erdoğan'dan Nevşehir'e sürpriz telefon: Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi!
Başkan Erdoğan'dan Nevşehir'e sürpriz telefon: Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi!
İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın
İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Adıyaman’da korkunç kaza: Vidanjörün çarptığı yaya öldü
Adıyaman’da korkunç kaza: Vidanjörün çarptığı yaya öldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle