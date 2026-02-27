CANLI YAYIN
İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

İzmir’in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında saat 15.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bunlar da Var

Torba yasa teklifinde neler var? Teklif bayram öncesi Meclis'e gelir mi?
Torba yasa teklifinde neler var? Teklif bayram öncesi Meclis'e gelir mi?
SON DAKİKA: Pakistan ve Afganistan arasında resmi savaş başladı!
SON DAKİKA: Pakistan ve Afganistan arasında resmi savaş başladı!
Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmalarda can kaybı 60'a yükseldi
Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmalarda can kaybı 60'a yükseldi
Bakan Göktaş çocuklarla birlikte ilahiye eşlik etti
Bakan Göktaş çocuklarla birlikte ilahiye eşlik etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle