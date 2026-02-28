SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerDünya VideolarıCENTCOM İran'a ilk saldırı anlarını paylaştı!CENTCOM İran'a ilk saldırı anlarını paylaştı!Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 21:37 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 21:39 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İsrail ve ABD İran'a ortak saldırılar düzenliyor.Şu ana kadar 201 kişi hayatını kaybetti. 747 kişi yaralanırken CENTCOM İran'a ilk saldırı anlarını paylaştı.Bunlar da Var 01:04Bahçelievler'de jandarmaya silahlı saldırı 28.02.2026Cumartesi 01:45Başkan Erdoğan'dan Nevşehir'e sürpriz telefon: Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi! 27.02.2026Cuma 00:36İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın 27.02.2026Cuma 01:14Adıyaman’da korkunç kaza: Vidanjörün çarptığı yaya öldü 27.02.2026CumaCANLI YAYIN