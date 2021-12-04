FETÖ'cü Adil Öksüz'ü tutuklanması için sevk eden savcı Cihan Ergün A Haber'e konuştu

FETÖ'cü vatan haini Adil Öksüz'ü sorgulayan Emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün, A Haber ekranlarında ses getirecek açıklamalarda bulundu. Adil Öksüz'ün kendisini ilahiyatçı olarak tanıttığını bildiren Savcı Cihan Ergün, Öksüz'e Yasin Suresinin 82. ayeti üzerinden sorduğu tuzak soruyu anlattı. Öksüz'ün verdiği cevap sonrası şüphesinden emin olduğunu aktaran Ergün, daha sonra tutuklanma yazısını yazdığını aktardı. Emekli Cumhuriyet Savcısı, serbest kalma sürecine ilişkin de dikkat çeken noktalara değindi...