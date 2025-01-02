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Fergio Houseun kurucusundan yılbaşı partisi: Yüzleri maskeli 200 kişi katıldı!
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"Fergio House"un kurucusundan yılbaşı partisi: Yüzleri maskeli 200 kişi katıldı!

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 16:23 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 16:30

İstanbul'da müstehcen içerikli yayın yapan 19 kişi hakkında düzenlenen 'Fergio House' operasyonunda tutuklanan ve 2024'te tahliye edilen Ferhat Günay, 31 Aralık gecesi Büyükçekmece'deki lüks villasında 200 kişilik özel bir yılbaşı partisi düzenledi. Maskeli katılımcılarla gerçekleştirilen etkinlik sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Müstehcen içerikli parti düzenleyen Ferhat Günay, 'Fergio House' isimli sosyal medya hesaplarında bu partileri paylaşıma açıyordu. Günay'ın yılbaşı partisine geçen yıl Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı. Fergio House'un kurucusu olduğu belirlenen mimar Ferhat Günay'ın tutuklandığı soruşturmada 18 kişi adli kontrolle serbest kalmıştı. Günay da 20 Mayıs 2024'te cezaevinden tahliye olmuştu. 31 Aralık gecesi Ferhat Günay'ın 200 kişinin katıldığı özel bir parti düzenlediği ortaya çıktı. Yılbaşı partisi Büyükçekmece'deki 10 oda 2 salondan oluşan villada düzenlendi. Özel dansçıların katıldığı yılbaşı partisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yüzleri maskeli 200 kişinin katıldığı parti boyunca müzikler eşliğinde dans edildi; havai fişek gösterisi düzenlendi.

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