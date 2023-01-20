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Fatih'de park halindeki lüks otomobil alev alev yandı

Fatih'de park halindeki lüks otomobil alev alev yandı
20.01.2023 08:48

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri... Fatih'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.söndürülen lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Olay saat 03: 30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi İmam Mehmet Sokakta meydana geldi.

İddiaya göre 34 FR 9711 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

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