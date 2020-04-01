Fatih Portakal'dan sonra bir özerklik skandalı da Halk TV'den! 01.04.2020 15:34

Amerikan sermayeli FOX TV'nin spikeri Fatih Portakal canlı yayında skandal sözlere imza atmış ve Türkiye'deki belediyeleri Türkiye'de bir özerklik varmış gibi 'Yerel Hükümetler' olarak tanımlamıştı. Fatih Portakal'dan sonra aynı zihniyetin ortağı olan HalkTV de yayınında "Yerel Hükümet" tabirini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerin yardım kampanyasını iptalini eleştiren Amerikan sermayeli FOX TV'nin spikeri Fatih Portakal yine skandal sözlere imza attı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun izinsiz bağış kampanyalarına ilişkin açıklamalarının değerlendirildiği programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "Yerel Hükümet" olarak bahsedildi.

Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "İstanbul Ankara'dan yönetilemez" açıklamaları benzer şekilde değerlendirilmiş ve büyük tepki çekmişti.