Kastamonu'da su birikintisine kapılan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 11:38

Su birikintisine kapılıp direğe çarptı

Olay, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Sunta Köprülü Kavşağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki otomobil, sağanak yağış sonrası karayolu üzerinde oluşan su birikintisine kapıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.K. ile araçta yolcu olarak bulunan C.K. ve N.Ö. yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Trafik ekipleri menfezleri temizledi

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, kazaya sebebiyet veren ve tıkanması nedeniyle yolda su birikmesine yol açan menfezleri açarak biriken suyun tahliye edilmesini sağladı.