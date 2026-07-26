Kastamonu'da su birikintisine kapılan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
Kastamonu’da sağanak yağış sonrası yolda oluşan su birikintisine aracını kaptıran sürücü, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tıkanan menfezleri açarak suyu tahliye etti.
Su birikintisine kapılıp direğe çarptı
Olay, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Sunta Köprülü Kavşağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki otomobil, sağanak yağış sonrası karayolu üzerinde oluşan su birikintisine kapıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.K. ile araçta yolcu olarak bulunan C.K. ve N.Ö. yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Trafik ekipleri menfezleri temizledi
Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, kazaya sebebiyet veren ve tıkanması nedeniyle yolda su birikmesine yol açan menfezleri açarak biriken suyun tahliye edilmesini sağladı.