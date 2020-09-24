Faruk Erdem'den çarpıcı açıklama: "Altın 2300 dolar olacak diyenler ortada yok"

24.09.2020 10:10

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayında piyasalardan gelen son verileri değerlendirdi. Altın fiyatlarındaki spekülasyona dikkat çeken Erdem, "Bundan birkaç hafta önce altını burada konuştuk. Altın psikolojik bir fiyatlama yapıyor. Mesela dolar, borsayı konuşurken bazı parametrelerden bahsediyoruz ama altında tamamen psikolojik. Herkes altın yükselecek deyince altın yükseliyor. Bundan birkaç hafta önce altın 2300 dolar olacak diyordu koca uluslararası kuruluşlar. Ama şimdi ortada yoklar. Dolayısıyla böyle 500 dolar düşmüş bir altından bahsediyoruz yani onların tahminine göre. O yüzden altın yatırımı yaparken iki kere düşünmek lazım. Altında iniş ve çıkışlar çok fazla oluyor." dedi.