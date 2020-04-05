Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili video paylaştı. Altun paylaşımında, '“Sen” “Ben” yok “BİZ” varız. Birlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için #BizBizeYeterizTürkiyem. Kardeşliğimize ve birliğimize sahip çıkıyoruz, hep birlikte mazluma yoldaş, yaralı gönüllere merhem oluyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı! "Sen, ben yok! 'BİZ' varız"05.04.2020 22:31
- Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı! "Sen, ben yok! 'BİZ' varız"
- Kovid-19'a karşı Türkiye'de ilk kez yapılan 'immün plazma tedavisi' A Haber canlı yayınında
- AK Parti'den 65 yaş ve üstü vatandaşlara vefa telefonu! İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tek tek aradı!
- Son dakika: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Hidayet Sarı'dan hastalara umut veren video!
- Son dakika: Ankara'da sosyal mesafe kuralını hiç sayan hareket!
- Malatya'da sağlık çalışanlarının moral dansı paylaşım rekorları kırdı!
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama: Eğer temas edenleri izole edemezsek...
- İstanbul'a araç giriş ve çıkışında son durum
- Devlete küfür eden provokatör gözaltına alındı!
- Türkiye koronavirüs haritası 4 Nisan son dakika vaka ve vefat sayısı açıklandı
- Yargıtay'da korona şoku! Bir üyenin koronavirüs testi pozitif çıktı | Video
- Son dakika: Bedelli askerliği tamamlayanlar terhis belgesiyle İstanbul'dan ayrılabilecek |Video
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.