Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı! "Sen, ben yok! 'BİZ' varız" 05.04.2020 22:31

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili video paylaştı. Altun paylaşımında, '“Sen” “Ben” yok “BİZ” varız. Birlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için #BizBizeYeterizTürkiyem. Kardeşliğimize ve birliğimize sahip çıkıyoruz, hep birlikte mazluma yoldaş, yaralı gönüllere merhem oluyoruz.'' ifadelerini kullandı.