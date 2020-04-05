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Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı!

Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı! "Sen, ben yok! 'BİZ' varız"

05.04.2020 22:31

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili video paylaştı. Altun paylaşımında, '“Sen” “Ben” yok “BİZ” varız. Birlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için #BizBizeYeterizTürkiyem. Kardeşliğimize ve birliğimize sahip çıkıyoruz, hep birlikte mazluma yoldaş, yaralı gönüllere merhem oluyoruz.'' ifadelerini kullandı.


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