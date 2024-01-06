Eyüpsultan'da kendilerini yakalamak isteyen polislere ateş açarak silahlı çatışmaya giren 10 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan'da 4 gün önce saat 02.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir otomobili kontrol içinde durdurdu.

Şoför Mert A.'nın üzerinde arama yapan polis ekipleri ruhsatsız bir silah ele geçirdi. Yapılan ilk sorgusunda arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyen Mert A.'yı yanına alan ekipler, Erkılıç sokakta bulunan yeşillik alandaki buluşma noktasına gitti.

POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Ancak karşılarında polisi gören 7-8 kişilik grup polise ateş açtı. Çıkan çatışmanın ardından Yusuf Ç., Kadir A., Mehmet G. ve Kaan A. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler karanlıktan faydalanarak olay yerinden kaçtı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER BİRBİR YAKALANDI

Polisi alarma geçiren olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan şüphelileri yakalamak için yapılan operasyonda Gaziosmanpaşa, Karadolap Mahallesi'nde bir taksinin içinde şüphelilerden Muhammet E. yakalandı.

Üzerine çelik yelek giydiği görülen Muhammet E. gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarda Emre D., Hasan B., Umut A. ve Berkan Ö.'nün yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Şüphelilerle birlikte toplam 6 ruhsatsız tabanca, 2 Uzi şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi.

SİCİLLERİ KABARIK

Şüphelilerin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin daha önceden kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurmak, kasten öldürme, mala zarar verme gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen silahların balistik incelemesinin sürdüğü öğrenildi.