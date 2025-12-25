PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Son Dakika | Futbolda FETÖ soruşturması: Lütfi Arıboğan ve 3 kişi gözaltına alındı
Son Dakika | Futbolda FETÖ soruşturması: Lütfi Arıboğan ve 3 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 12:13
Abone Ol
Yazı Boyutu
Futbolda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, usulsüz işlemlere iştirak ettikleri iddiasıyla aralarında eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan ile birlikte Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı.
Bunlar da Var
02:21
Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
24.12.2025
Çarşamba
06:41
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
24.12.2025
Çarşamba
03:12
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
24.12.2025
Çarşamba
01:12
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
24.12.2025
Çarşamba
CANLI YAYIN