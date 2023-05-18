'Ev'lilik telaşı: Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın birlikte yaşadıkları evi tadilata soktu!

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, şimdilerde farklı bir telaş yaşıyor...

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ünlü çift, birkaç aydır da Yıldırım'a ait Ulus'taki lüks bir sitede bulunan evde yaşıyordu.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde de evin dekorasyonunu komple yenilemek için harekete geçti.

AİLELERLE TANIŞTILAR

Seramikten duvar boyasına kadar tüm seçimlerle Pınar Deniz'in ilgilenmesi ise haklarındaki 'evlilik' söylentilerini güçlendirdi.

Pınar Deniz'in yakışıklı oyuncunun ablası Nilüfer Yıldırım başta olmak üzere tüm aile fertleriyle tanışması ve Kaan Yıldırım'ın da güzel oyuncunun ailesiyle bir araya gelmesi, bu dedikoduları çıkarmıştı.