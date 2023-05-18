Haberler Haber Videoları 14 Mayıs sonrası sosyal medyadan oy avcılığına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! CHP seçmeni tercihini açıkladı: "Başkan Erdoğan'a oy vereceğim"

14 Mayıs sonrası sosyal medyadan oy avcılığına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! CHP seçmeni tercihini açıkladı: "Başkan Erdoğan'a oy vereceğim"

14 Mayıs sonrası sosyal medyadan oy avcılığına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! CHP seçmeni tercihini açıkladı: "Başkan Erdoğan'a oy vereceğim"
18.05.2023 12:12 - Son Güncelleme: 18.05.2023 12:13

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14 Mayıs'taki seçimlerde Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49.50 oranında oy aldı. Yüzde 50+1'in sağlanamaması sebebiyle seçim ikinci tura giderken Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajı milyonların duygularına tercüman oldu. CHP seçmeni olduğunu belirten bir vatandaş, sandığa giderse oyunu Başkan Erdoğan'a vereceğini ifade ederek, "Erdoğan'a oy vermeye giden insanlar, "ölürüz" , " Reis" diyerek bam bam bam sandıkları patlatırken, "Ya lanet olsun biz neden Kılıçdaroğlu'na mecburuz" diyerek sandıklarda oy veriyoruz." dedi.

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