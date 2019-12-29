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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ozan Akbaba paylaştı sosyal medya çalkalandı! Ozan'dan nagara şov

29.12.2019 18:07

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Ozan Akbaba, Instagram'dan nagara çaldığı anın videosunu paylaştı. Ozan Akbaba'nın, "Nagara bizim işimiz" notuyla yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. 10 parmağında 10 marifet olan 37 yaşındaki oyuncunun müziğe olan kabiliyeti dikkat çekti. EDHO'nun sevilen ismi Ozan Akbaba'nın nereli olduğu ise merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ından nagara şov!


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Ozan Akbaba, Instagram'dan nagara çaldığı anın videosunu paylaştı. Ozan Akbaba'nın, "Nagara bizim işimiz" notuyla yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. 10 parmağında 10 marifet olan 37 yaşındaki oyuncunun müziğe olan kabiliyeti dikkat çekti. EDHO'nun sevilen ismi Ozan Akbaba'nın nereli olduğu ise merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ından nagara şov!
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