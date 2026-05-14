İzmir'de feci kazada ihmal İddiası: Küçük Işıl bugün yaşayabilirdi
İzmir’de oyun oynarken topunun peşinden koşan 5 yaşındaki Işıl, dar sokakta bir servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yaşanan acı kaybın ardından Işıl’ın ailesi ve mahalle sakinleri büyük bir üzüntü yaşarken, sokağın yapısı ve güvenlik önlemleri konusunda tepkilerini dile getirdi. Bölgede yeterli tedbirin alınmadığını savunan vatandaşlar, gerekli önlemlerin önceden hayata geçirilmiş olması durumunda küçük Işıl’ın bugün hayatta olabileceğini ifade etti.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber