Netflix ve YouTube gibi platformlar çocukları zehirliyor! YouTube CEO’su Susan Wojcicki’den itiraf gibi sözler... 04.12.2019 13:28

Netflix ve YouTube gibi dijital platformlar yayınladıkları içeriklerle çocukları hedef alan kirli bir propaganda aracı olarak kullanılıyor. Yayınlanan dizi, film ve içerikler ile pedofili, eşcinsellik ve çocuk istismarını normalleştiriliyor. YouTube CEO’su Susan Wojcicki’nin açıklamaları da bunu kanıtlar nitelikte. Wojcicki itiraf niteliğindeki açıklamarında küçük çocuklarının YouTube izlemesine izin vermediğini belirtti.

Netflix ve YouTube gibi dijital platformlar yayınladıkları içeriklerle çocukları hedef alan kirli bir propaganda aracı olarak kullanılıyor. Yayınlanan dizi, film ve içerikler ile pedofili, eşcinsellik ve çocuk istismarını normalleştiriliyor.

YouTube CEO'su Susan Wojcicki'nin geçtiğimiz Pazar günü verdiği röportajda yaptığı açıklama da adeta bu durumun kanıtı niteliğinde.



YouTube CEO'su Susan Wojcicki

YOUTUBE'UN CEO'SU: ÇOCUKLARIMIN İZLEMELERİNE İZİN VERMİYORUM

Wojcicki çocuklarına YouTube'da içerik izlemesine izin vermediğini belirterek sadece çocuklar için olan uygulamayı kullanmalarına izin verdiğini ve sürelerini kısıtladığını ifade etti.

Wojcicki konuşmasında çocuklarının Youtube videolarını izlerken geçirdikleri zamanı olabildiğince kısıtlamaya çalıştığını ifade etti.

"HER ŞEYİN FAZLASININ ZARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Susan Wojcicki: "Küçük çocuklarımının sadece Youtube Kids izlemelerine müsaade ediyorum o da belirli bir süreliğine. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu düşünüyorum." dedi.

Pedofili suçlularının YouTube üzerinden yaymaya çalıştıkları rahatsızlık verici içerikler de bu alanda bazı değişikliklerin yapılması ihtiyacını doğurdu. Çocukların bu müstehcen içerikler karşısındaki savunmasızlığını önlemek amacıyla Youtube Kids platformu kuruldu ve güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldığı ifade edildi.

YOUTUBE 170 MİLYON DOLARLIK CEZAYA MAHKUM EDİLMİŞTİ

YouTube geçtiğimiz aylarda yaşı 13'den küçük çocukların verilerini topladığı için ABD'de 170 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edilmişti. YouTube çocuklara ilişkin kişisel verileri toplayarak federal yasayı ihlal ettikleri yönündeki suçlamalar karşısında uzlaşma yoluna gitmiş ve 170 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

NETFLİX SKANDAL İÇERİKLERLE EŞCİNSELLİK AŞILIYOR

YouTube CEO'su Wojcicki'nin itiraf niteliğindeki açıklamaları akıllara Netflix'te yayınlanan skandal içerikleri getirdi.

Özellikle Türkiye aleyhinde yaptıkları yayınlarla ve eşcinselliğin övüldüğü dizi ve filmlerle tepki çeken Netflix milli ve manevi değerlerimizi ayaklar altına alıyor. Uluslararası dizi ve film izleme platformu Netflix bünyesinde eşcinsellik temalı yayınlar öylesine çirkin ve ileri boyutta ki, açıkça sapkın ilişkiler ekrana getirilirken, çocuklar bile buna alet ediliyor.

Eskiden subliminal yöntemlerle yapılmaya çalışılan manipülasyon şimdilerde açık seçik ortaya konuluyor. Animasyonlarda kız çocuklarını öpüştüren Netflix, cinsel gelişimini tamamlamamış çocukların saf akıllarını bulandırmaya çalışıyor.