Eskişehir'de servis aracı devrildi! 2 ölü, 12 yaralı

28.08.2020 09:02

Eskişehir'de sabah saatlerinde bir fabrika işçilerini taşıyan servis aracı devrildi. Korkunç kaza sonrası araç adeta hurdaya dönerken; içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Eskişehir'de bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Mehmet İlik idaresindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, Eskişehir-Ankara kara yolunda otogar yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi.

Kazada, işçilerden Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ve 11 işçi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.