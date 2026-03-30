Eskişehir'de otomobil şarampole devrildi: Kaza anı kamerada
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Dehşet anları çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde öğle saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, metrelerce savrularak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.
Zümrüt Bulvarı'nda can pazarı
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi Zümrüt Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Z.K. idaresindeki 43 NY 279 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, şarampole devrilerek durabildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan M.K. (52), M.A. (40) ve M.K. (40) hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Yaşanan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin hızla savrularak yoldan çıktığı ve şarampole devrildiği anlar net bir şekilde görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.