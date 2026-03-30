Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde öğle saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, metrelerce savrularak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Zümrüt Bulvarı'nda can pazarı

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi Zümrüt Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Z.K. idaresindeki 43 NY 279 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, şarampole devrilerek durabildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan M.K. (52), M.A. (40) ve M.K. (40) hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin hızla savrularak yoldan çıktığı ve şarampole devrildiği anlar net bir şekilde görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.