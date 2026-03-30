Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle önemli bir mesaj yayımladı. 2017 yılında eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan hareketin bugün sınırları aşarak küresel bir çevre devrimine dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan, projenin Türkiye ekonomisine sağladığı devasa kazanımları kamuoyuyla paylaştı.

Ekonomiye 365 Milyar Liralık Dev Katkı: 90 Milyon Ton Atık Kurtarıldı

Haberimizin video detaylarında yer alan verilere göre; Sıfır Atık Hareketi sayesinde bugüne kadar toplam 90 milyon ton atık geri kazandırıldı. Bu başarı, sadece çevreyi korumakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye ekonomisine 365 milyar lira tutarında doğrudan katkı sağladı. Erdoğan, bu rakamların Türkiye'nin yeşil kalkınma hedeflerine olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Hedef 2053: Geri Kazanım Oranı %70'e Çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gelecek vizyonuna dair iddialı hedefleri de sıraladı. Geri kazanım oranının kademeli olarak artırılacağını belirten Erdoğan, şu takvimi işaret etti:

2035 Hedefi: %60 geri kazanım oranı.

2053 Vizyonu: %70 geri kazanım oranı ile tam döngüsel ekonomi.

İklim Değişikliğiyle Kararlı Mücadele

Mesajında iklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelenin tavizsiz süreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin her geçen gün daha da güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, bu hareketin sadece bugünü değil, gelecek nesillerin dünyasını da kurtaracak bir miras olduğunun altını çizdi.