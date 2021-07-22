Eski mankene gece kulübünde öldüresiye dayak! Kan donduran görüntü: Gizem Akbaş'a şiddet anı kamerada

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından öldüresiy dövüldü. Burnu kırılan mankeni sosyal medya paylaşımından takip edip bulduğu öğrenilen Ayta'nın hakkında uzaklaştırma kararının olduğu öğrenildi. Kan donduran şiddet anları ise kameralara yansıdı.

Ortaköy'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Manken Gizem Akbaş bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlemeye gitti. O sırada fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşımlar yaptı.





Paylaşımları gören eski erkek arkadaşı da aynı mekana gitti. Genç kadının masadan kalkıp lavaboya gittiğini gören eski sevgili Mücahit İsmail Ayta, bir anda Gizem Akbaş'ın yüzüne yumruk attı.





Burnu kırılan Akbaş, yere düşünce de durmayan saplantılı eski sevgili, yerde de tekmelerini sürdürdü. O anlar kulübün kamerasına saniye saniye yansıdı.





Olay anı görüntülerinde, eski sevgilinin genç mankenin karşısına çıkıp bir anda suratına yumruk attığı ve yere düşünce defalarca tekmeler savurduğu anlar görülüyor. Daha sonra çevredekilerin gelmesiyle kavga sona eriyor.





Manken Gizem Akbaş, "Yaklaşık bir yıl önce beni aldattığı için ayrılma kararı aldım. Bunu bir türlü kabullenmedi. Sürekli şiddete başvurdu.





'Benden ayrılamazsın' diyordu. Şikayetçi oldum, hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım. Buna rağmen beni sosyal medya paylaşımlarımdan görüp olay günü bulunduğum mekana gelmiş.





Yumrukladı. Yere düştüm, şaçımdan tutup tekmeler savurmaya başladı. Acımasızca vurdu. Şikayetçi oldum.





İfadesi bile alınmadan Bodrum'a tatile gitti. Ben bu acı içindeyken şimdi onun yaptığı yanına kaldı." dedi.





"EN AĞIR CEZAYI ALSIN İSTİYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre, "Bu yaptığının onun yanına kalmasını istemiyorum" diyen Gizem Akbaş, "Polise gidip şikayetçi oldum. Görüntüler ortada hiçbir sebep yokken karşıma çıkıp beni öldüresiye darp etti. En ağır şekilde cezalandırılsın adalet yerini bulun istiyorum" dedi.